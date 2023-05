Les Visites du Jeudi > Eco-ferme pédagogique de Chambesne Chambesne, 27 juillet 2023, Savigny-le-Vieux.

Ferme pédagogique et médiation équine.

Eva vous propose une visite pédagogique guidée de l’éco ferme labellisée EquuRES (bien être animal et préservation de l’environnement).

Sur un site de 4 hectares avec chemin boisé et ruisseaux préservant la biodiversité, vous pourrez nourrir et caresser les animaux de la ferme puis visiter notre potager où la biodiversité est mise en avant !

Les enfants de moins de 6 ans peuvent faire une partie de la visite sur le dos d’un poney !

Visites à 10h, 14h et 16h..

2023-07-27 à ; fin : 2023-07-27 . .

Chambesne Eco-ferme pédagogique de Chambesne

Savigny-le-Vieux 50640 Manche Normandie



Educational farm and equine mediation.

Eva offers you a guided pedagogical visit of the eco farm labeled EquuRES (animal welfare and environmental preservation).

On a 4 hectare site with a wooded path and streams preserving biodiversity, you will be able to feed and pet the farm animals and then visit our vegetable garden where biodiversity is emphasized!

Children under 6 years old can do part of the visit on the back of a pony!

Visits at 10am, 2pm and 4pm.

Granja educativa y mediación equina.

Eva le propone una visita pedagógica guiada de la granja ecológica etiquetada EquuRES (bienestar animal y preservación del medio ambiente).

En un terreno de 4 hectáreas con un sendero arbolado y arroyos que preservan la biodiversidad, podrá dar de comer y acariciar a los animales de la granja y, a continuación, visitar nuestro huerto donde se hace hincapié en la biodiversidad

Los niños menores de 6 años pueden realizar parte de la visita a lomos de un poni

Visitas a las 10h, 14h y 16h.

Pädagogischer Bauernhof und Pferdevermittlung.

Eva bietet Ihnen eine geführte pädagogische Tour durch den Öko-Bauernhof mit dem EquuRES-Label (Tierwohl und Umweltschutz) an.

Auf einem 4 Hektar großen Gelände mit bewaldeten Wegen und Bächen, die die biologische Vielfalt erhalten, können Sie die Tiere des Hofes füttern und streicheln und anschließend unseren Gemüsegarten besuchen, in dem die biologische Vielfalt im Vordergrund steht!

Kinder unter 6 Jahren können einen Teil der Tour auf dem Rücken eines Ponys absolvieren!

Besichtigungen um 10 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche