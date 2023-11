Irish Coffee Trio Musique Traditionnelle Irlandaise ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE, 15 mars 2024, SAVIGNY LE TEMPLE.

Irish Coffee Trio Musique Traditionnelle Irlandaise ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 20:30 (2024-03-15 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Concert IRISH COFFEE TRIO – Musiques et chansons traditionnelles irlandaises « Il va pleuvoir des cordes ! » Des cordes, du vent, du rythme, et de la bonne humeur, c’est l’Irish Coffee Trio qui arrive avec son concert chargé d’émotions et de dynamisme. Préparez-vous à rêver et à bouger car il vous sera difficile de rester bras croisés et pieds posés. Totalement irrésistible, un véritable voyage au pays d’Irlande, l’Irish Coffee est à écouter sans modération. Un concert vivifiant et chaleureux qui vous fera rêver deux heures durant. Une musique belle et envoûtante servie avec humour par des musiciens talentueux…

ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE 4 Place du Miroir d’Eau Seine-et-Marne

14.0

EUR14.0.

