MANON « ROYAL OPERA HOUSE » LE ROYAL BALLET ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE, 7 février 2024, SAVIGNY LE TEMPLE.

MANON « ROYAL OPERA HOUSE » LE ROYAL BALLET ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE. Un spectacle à la date du 2024-02-07 à 20:15 (2024-02-07 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

Le Royal Ballet Macmillan Manon Chorégraphie: Kenneth MacMillan | Musique: Jules Frédéric Massenet EN DIRECTSUR ECRAN DE CINEMA Durée: 195 minutes (TBC), Deux entractes Ce ballet passionné de Kenneth MacMillan raconte l’histoire de Manon, partagée entre son désir d’une vie de splendeur et de richesse et son dévouement à son véritable amour Des Grieux. Cette adaptation du roman de l’abbé Prévost personnifie Kenneth MacMillan à son meilleur, sa perspicacité aiguë en psychologie humaine et sa maîtrise de la chorégraphie narrative s’expriment dans les duos passionnés du couple central.

ESPACE PREVERT – SCENE DU MONDE SAVIGNY LE TEMPLE 4 Place du Miroir d’Eau Seine-et-Marne

