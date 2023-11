Rémy – Tournée 2023/2024 L’EMPREINTE, 9 mars 2024, SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX.

Rémy – Tournée 2023/2024 L’EMPREINTE. Un spectacle à la date du 2024-03-09 à 20:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

L’EMPREINTE (L-R-22-5045) PRESENTE CE SPECTACLE Rémy est aujourd’hui considéré comme l’une des plus grandes révélations du rap français, connu grâce à ses textes sincères et son univers unique. Une performance remarquable lors du Planète Rap d’Hornet la Frappe, le propulse sur le devant de la scène. En 2018, il sort son premier album « C’est Rémy », un projet autobiographique et rapidement certifié disque d’or en quelques mois. Depuis, il multiplie les apparitions autant pour des projets personnels que pour des collaborations avec notamment Leto, Medine ou encore Oxmo Puccino. Cette année, Rémy revient avec un quatrième album « Camus », composé de 19 morceaux percutants. RER D : Gare du Nord, Châtelet, Gare de Lyon > direction Melun via Combs-la-Ville arrêt Savigny-le-Temple. Le parking de la gare RER est l’endroit parfait pour stationner votre beau carrosseRéservations pour les personnes à mobilité réduite: 01 64 41 70 25 Rémy

L’EMPREINTE SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX 301 AVENUE DE L’EUROPE Seine-et-Marne

