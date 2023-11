Lescop L’EMPREINTE, 2 mars 2024, SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX.

Lescop L’EMPREINTE. Un spectacle à la date du 2024-03-02 à 20:00 (2024-03-02 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

L’Empreinte (L-R-22-5045) présente ce concert La forêt a dix ans et il était temps pour Lescop de sortir du bois. C’est donc de grand retour qu’il s’agit. Même si le temps fut bien rempli, entre cinéma, théâtre et série et même si le SERPENT est venu danser sur toutes les routes de France, le dernier album de Lescop datait de 2016. 7 ans de réflexions. Le temps de s’écrire, de composer, de peaufiner, de choisir, de s’entourer. Le temps d’inventer son nouveau son, son nouvel esprit, d’allier son passé et son futur. Le nouvel album sortira début 2024 et il est réalisé par Thibaut Frisoni et mixé par Ash Workman (Metronomy, Baxter Dury) Sur scène, terrain de jeu qu’il affectionne plus que tout, il sera plus Lescop que jamais, synthétiquement électrique. N° téléphone accès PMR : 0164417025 Lescop Lescop

Votre billet est ici

L’EMPREINTE SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX 301 AVENUE DE L’EUROPE Seine-et-Marne

21.0

EUR21.0.

Votre billet est ici