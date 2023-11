James Baker + 1ère Partie L’EMPREINTE, 9 février 2024, SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX.

James Baker + 1ère Partie L’EMPREINTE. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:00 (2024-01-23 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

L’EMPREINTE (L-R-22-5045) PRESENTE CE SPECTACLE Du haut de ses 22 ans, James Baker n’a pas peur de grand-chose. Il faut dire qu’à l’âge ouÌ certain·e·s tardent à quitter le nid, le kid a déjàÌ quelques heures de vol au compteur. Aussi à l’aise avec un micro que derrière la caméra ou sur les réseaux, James Baker navigue effrontément entre les disciplines avec une aisance toute contemporaine. Si la musique finit par s’imposer à lui comme une évidence, c’est avant tout parce qu’elle lui permet de concilier les passions qui l’animent, celle du son et celle de l’image. Passé en un clin d’oeil des vidéos YouTube aux clips à l’esthétique léchée, James Baker joue la bande-son d’une époque qui file de toute fac?on à la vitesse de la lumière. Pas besoin de s’embarrasser des étiquettes, il les refuse. Le jeune artiste originaire de la banlieue parisienne use des codes du rap, de l’énergie de la pop et du groove de la funk pour se tailler un costume sur mesure qui lui colle parfaitement à la peau. Un pari réussi qui lui permet de trouver un écho dans une génération dont il porte haut et fort la voix avec son timbre grave et ses punchlines incisives, bourrées d’humour et d’auto-dérision. Quinze millions de streams plus tard, James Baker présente son tout premier disque en 2023, après avoir pris le temps de peaufiner ses titres le temps d’une pause post-covid. James Baker explore son quotidien avec un humour incisif et des rimes bien senties, il décrit sa réalité, et nous embarque dans son univers pour raconter ses amours, ses galères, son enfance et ses ambitions.RER D : Gare du Nord, Châtelet, Gare de Lyon > direction Melun via Combs-la-Ville arrêt Savigny-le-Temple. Le parking de la gare RER est l’endroit parfait pour stationner votre beau carrosseRéservations pour les personnes à mobilité réduite: 01 64 41 70 25 James Baker

Votre billet est ici

L’EMPREINTE SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX 301 AVENUE DE L’EUROPE Seine-et-Marne

12.0

EUR12.0.

Votre billet est ici