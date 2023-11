Ten56 + Train Fantôme + Violence L’EMPREINTE, 9 décembre 2023, SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX.

Ten56 + Train Fantôme + Violence L’EMPREINTE. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:00 (2023-12-09 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

ten56. est un groupe né à l’aube de la pandémie, au printemps 2020. Sorti de l’esprit et des tripes d’Aaron Matts (ex-Betraying the Martyrs), Quentin Godet (Kadinja), Arnaud Verrier (Uneven Structure) et Luka Garotin (Earth Trip), puis rejoints par Steeves Hostin (BTM), Ten56. est la voix et l’expression d’émotions brutes, puisées dans les recoins les plus sombres de la nature humaine. La signature sonore regroupe une lourdeur écrasante mixée à des ambiances industrielles et apocalyptiques. Une vision moderne et sombre de ce que l’avenir nous réserve, lucide de la vie froide que vivent au quotidien les plus bas de la société. Train Fantome est un collectif de punk rap -au sens large du terme- rempli d’artistes uniques en leur genre, capables de scream sur du rap, mais également d’esprits créatifs, qu’ils soient photographes ou encore vidéastes. L’ambition est d’effacer les frontières entre le punk, le métal et le rap new wave. VIOLENCE, c’est le tout nouveau projet Metal, Indus et Bass-music produit par Niveau Zero. Après “In_sekt” (2010) et “Jasmine” son dernier album sorti en 2012, il était temps pour lui de produire un nouveau long format. Composé de 3 membres : Fabio Meschini (Guitare / L’Esprit du Clan, Ex: As They Burn) et Morgan Sansous (Batterie / Henker). VIOLENCE est une ode à l’insurrection qui gronde. En résulte un son brut, métallique et puissant. RER D : Gare du Nord, Châtelet, Gare de Lyon > direction Melun via Combs-la-Ville arrêt Savigny-le-Temple. Le parking de la gare RER est l’endroit parfait pour stationner votre beau carrosse Accès personnes à mobilité réduite : 01 64 41 70 25 TEN56

L’EMPREINTE SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX 301 AVENUE DE L’EUROPE Seine-et-Marne

20.0

EUR20.0.

