Astonvilla L’EMPREINTE, 2 décembre 2023, SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX.

Astonvilla L’EMPREINTE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

NOTICE FRANCE (L-R-2020-9978/9980) présente : ce concert. Avec un nom qui rend hommage au légendaire club de foot, on ne peut-être surpris qu’Astonvilla puise son essence dans la culture rock anglaise.Ces faiseurs de tubes, formé en 1994 dans la banlieue parisienne, n’en sont pas à leur premier essai. Année après année, ils ont réussi à imposer leurs chansons à l’énergie électrique et aux paroles engagés, suscitant un engouement grandissant du public qui leur décernera à l’occasion des victoires de la musique 2002 le titre « d’Artiste découverte de l’année» – Ouverture des portes 18h00 – Début des concerts 20h00- Restauration sur place- Accès Ligne 5 ou ligne 4- Parking vélo et voiture Astonvilla

L’EMPREINTE SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX 301 AVENUE DE L’EUROPE Seine-et-Marne

