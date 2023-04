Trial 4×4 et Buggy Savigny-en-Sancerre Catégories d’Évènement: Cher

Cher . Trial 4×4 & Buggys à Savigny-en-Sancerre au nord-est de Bourges. Ouverture du Championnat Limousin Centre France 2023 ! Le TRIAL 4X4 et Buggy consiste à franchir sans notion de vitesse un parcours composé de zones dans lesquelles un maximum de difficultés sont réunies.

Chaque véhicule, devant parcourir un tracé différent aux difficultés appropriées à sa catégorie. RV à Savigny le samedi de 13h30 à 19h et le dimanche de 9h à 19h. Entrée gratuite, venez nombreux admirer la virtuosité des pilotes de cette discipline très spectaculaire ! Trial 4×4 & Buggys à Savigny-en-Sancerre au nord-est de Bourges. Ouverture du Championnat Limousin Centre France 2023 ! +33 6 11 62 11 59 https://www.agendaautomoto.fr/trial-4×4-a-savigny-en-sancerre-2/ ©trial 4×4 Evasion du Sancerrois

