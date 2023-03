Sortie à la Découverte des Mares Savigny-en-Sancerre Savigny-en-Sancerre Catégories d’Évènement: Cher

Cher Savigny-en-Sancerre . L’association Nature 18 organise ce samedi matin une sortie nature pour redécouvrir la biodiversité du village de Savigny en Sancerre. Au départ de l’église, c’est l’occasion de faire un inventaire de la nature qui nous entoure et de se focaliser sur les points d’eau et mares. +33 2 48 70 76 26 ©BerryRep

