Animation sportive et récréative Savigné Savigné Catégories d’Évènement: Savigné

Vienne

Animation sportive et récréative, 12 avril 2023, Savigné Savigné. Animation sportive et récréative City Stade Savigné Vienne

2023-04-12 14:30:00 – 2023-04-12 17:00:00 Savigné

Vienne Savigné . Rendez-vous au city stade de Savigné

Enfants de 6 à 12 ans et leurs parents

Goûter partagé

3€ par enfant Rendez-vous au city stade de Savigné

Enfants de 6 à 12 ans et leurs parents

Goûter partagé

3€ par enfant +33 5 49 87 91 43 Cicérone

Savigné

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Savigné, Vienne Autres Lieu Savigné Adresse City Stade Savigné Vienne Ville Savigné Savigné Departement Vienne Tarif Lieu Ville Savigné

Savigné Savigné Savigné Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savigne savigne/

Animation sportive et récréative 2023-04-12 was last modified: by Animation sportive et récréative Savigné 12 avril 2023 City Stade Savigné Vienne Savigné vienne

Savigné Savigné Vienne