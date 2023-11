Magie de Noël Savigné-sur-Lathan, 2 décembre 2023, Savigné-sur-Lathan.

Savigné-sur-Lathan,Indre-et-Loire

Vivez la féerie de Noël à Savigné sur Lathan le samedi 2 décembre

Ne manquez pas cet événement magique qui rassemble petits et grands dans une atmosphère chaleureuse propice à l’esprit de Noël.

2023-12-02

Savigné-sur-Lathan 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Experience the magic of Christmas in Savigné sur Lathan on Saturday, December 2

Don’t miss this magical event, which brings together young and old in a warm atmosphere conducive to the Christmas spirit

Vive la magia de la Navidad en Savigné sur Lathan el sábado 2 de diciembre

No se pierda este acontecimiento mágico, que reúne a grandes y pequeños en un ambiente cálido y propicio para el espíritu navideño

Erleben Sie den Weihnachtszauber in Savigné sur Lathan am Samstag, den 2. Dezember

Verpassen Sie nicht dieses magische Ereignis, das Groß und Klein in einer warmen, weihnachtlichen Atmosphäre zusammenbringt

