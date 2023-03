CONCERT ANNIVERSAIRE SACOR’MUSIC Savigné-l'Évêque Savigné-l'Évêque Catégories d’Évènement: Sarthe

Savigné-l'Évêque

CONCERT ANNIVERSAIRE SACOR’MUSIC, 30 avril 2023, Savigné-l'Évêque Savigné-l'Évêque. CONCERT ANNIVERSAIRE SACOR’MUSIC salle Michel Berger Savigné-l’Évêque Sarthe

2023-04-30 20:30:00 – 2023-04-30 Savigné-l’Évêque

Sarthe Savigné-l’Évêque . Concert anniversaire des 20 ans avec comme invité, le groupe professionnel « ENB » Ensemble de Nathan Bedel composé 8 musiciens (avec cuivres et percussions) et notre harmonie « SACOR MUSIC’ ». Gratuit, au chapeau à l’entrée. +33 6 71 90 25 62 Savigné-l’Évêque

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Sarthe, Savigné-l'Évêque Autres Lieu Savigné-l'Évêque Adresse salle Michel Berger Savigné-l'Évêque Sarthe Ville Savigné-l'Évêque Savigné-l'Évêque Departement Sarthe Tarif Lieu Ville Savigné-l'Évêque

Savigné-l'Évêque Savigné-l'Évêque Savigné-l'Évêque Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/savigne-l'eveque savigne-l'eveque/

CONCERT ANNIVERSAIRE SACOR’MUSIC 2023-04-30 was last modified: by CONCERT ANNIVERSAIRE SACOR’MUSIC Savigné-l'Évêque 30 avril 2023 salle Michel Berger Savigné-l'Évêque Sarthe sarthe Savigné-l'Évêque

Savigné-l'Évêque Savigné-l'Évêque Sarthe