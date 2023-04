Châteaux en fête – Château et forge de Savignac-Lédrier Château de Savignac-Lédrier, 19 avril 2023, Savignac-Lédrier.

Visite du site de la forge de Savignac-Lédrier, son fonctionnement. Ensuite, les jardins et les intérieurs du château des maîtres de forges.

Une exposition d’artisanat d’art aura lieu à la forge.

Visites à 9h, 11h, 14h, 16h, sur réservation..

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-23 17:00:00. .

Château de Savignac-Lédrier La Forge

Savignac-Lédrier 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Visit of the site of the Savignac-Lédrier forge, its functioning. Then, the gardens and the interiors of the castle of the forge masters.

An exhibition of arts and crafts will take place at the forge.

Visits at 9am, 11am, 2pm, 4pm, on reservation.

Visita de la forja de Savignac-Lédrier y de su funcionamiento. A continuación, los jardines e interiores del castillo de los maestros forjadores.

En la fragua tendrá lugar una exposición de artesanía.

Visitas a las 9 h, 11 h, 14 h, 16 h, previa reserva.

Besuchen Sie die Schmiede von Savignac-Lédrier und ihre Funktionsweise. Anschließend die Gärten und Innenräume des Schlosses der Schmiedemeister.

In der Schmiede findet eine Ausstellung von Kunsthandwerk statt.

Besichtigungen um 9:00, 11:00, 14:00 und 16:00 Uhr, mit Reservierung.

