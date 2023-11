Excursion marché de Noël de Sarlat Savignac-de-Nontron, 16 décembre 2023, Savignac-de-Nontron.

Savignac-de-Nontron,Dordogne

Excursion au marché de Noël de Sarlat. Repas gastronomique au Mirandol. Départ 7h, retour 19h..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 19:00:00. EUR.

Savignac-de-Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Excursion to the Sarlat Christmas market. Gastronomic meal at Le Mirandol. Departure 7am, return 7pm.

Excursión al mercado de Navidad de Sarlat. Comida gastronómica en Le Mirandol. Salida a las 7h, regreso a las 19h.

Ausflug zum Weihnachtsmarkt in Sarlat. Gastronomisches Essen im Mirandol. Abfahrt 7 Uhr, Rückkehr 19 Uhr.

