du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tuilerie-briqueterie Gratuit. Réservation obligatoire. Groupe de 15 personnes maximum.

La visite guidée est construite sur le thème « De la terre glaise à la cuisson dans le four ». Elle permet de découvrir les différentes étapes de fabrication d’une brique. Tuilerie-briqueterie 9 rue des Tuileries, 67190 Still Still Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

