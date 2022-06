SAVEURS JAZZ FESTIVAL – SCÈNE DU PARC – RICHARD BONA, ALFREDO RODRIGUEZ FEAT. MICHAEL OLIVERA, 8 juillet 2022, .

SAVEURS JAZZ FESTIVAL – SCÈNE DU PARC – RICHARD BONA, ALFREDO RODRIGUEZ FEAT. MICHAEL OLIVERA

2022-07-08 – 2022-07-08

Saveurs Jazz Festival est de retour pour cette 13e édition s’annonçant haute en couleurs.

Au programme pour cette soirée sur la scène du Parc :

– Gauthier Toux trio feat. Antoine Favennec : trio formé par Gauthier Toux au piano, Maxence Sibille à la batterie et Simon Tailleu à la contrebasse.

– Richard Bona et Alfredo Rodriguez : des artistes fidèles du Festival qui reviennent avec une nouvelle collaboration. Richard Bona à la basse et voix, Alfredo Rodriguez au piano et Michael Olivera à la batterie.

Saveurs Jazz Festival – Concert de Richard Bona, Alfredo Rodriguez feat. Michael Olivera proposé le 8 juillet au parc du lycée de Bourg-Chevreau à Segré.

