0 0 EUR Saveurs Jazz Festival est de retour pour cette 13e édition s’annonçant haute en couleurs.

Au programme pour cette soirée sur la scène du Parc :

– Same Player Shoot Again : une formation française dont l’inspiration repose sur une parfaite connaissance de la culture afro-américaine.

– Popa Chuby : l’artiste fête ses 30 ans de carrière. Pour son anniversaire, c’est lui qui fait le cadeau : un nouvel album avec le genre de chanson qui vous reste dans la tête et que vous fredonnez sans même vous en rendre compte.

Saveurs Jazz Festival – Concert de Popa Chuby proposé le 9 juillet au parc du lycée de Bourg-Chevreau à Segré.

officedetourime@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83 http://www.saveursjazzfestival.com/

dernière mise à jour : 2022-05-03 par