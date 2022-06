SAVEURS JAZZ FESTIVAL – SCÈNE DU PARC – AYO

SAVEURS JAZZ FESTIVAL – SCÈNE DU PARC – AYO, 10 juillet 2022, . SAVEURS JAZZ FESTIVAL – SCÈNE DU PARC – AYO

2022-07-10 – 2022-07-10 Saveurs Jazz Festival est de retour pour cette 13e édition s’annonçant haute en couleurs. Au programme pour cette soirée sur la scène du Parc :

– Samy Thiébault : saxophoniste présentant son dernier opus « Awé » accompagné de musiciens.

