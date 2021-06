Val d'Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Maine-et-Loire, Val-d'Erdre-Auxence SAVEURS JAZZ EN BALADE – SUR LES CHEMINS DE LA BURELIÈRE Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

SAVEURS JAZZ EN BALADE – SUR LES CHEMINS DE LA BURELIÈRE Val d’Erdre-Auxence, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Val d'Erdre-Auxence. SAVEURS JAZZ EN BALADE – SUR LES CHEMINS DE LA BURELIÈRE 2021-07-10 – 2021-07-10 LA CORNUAILLE Dédale des Cimes

Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Laissez-vous raconter le parc… Cette balade au milieu des arbres et des éléments qui le composent ont une histoire et des choses à nous apprendre. Une pause bucolique vous attend.

Jauge limitée – Uniquement sur réservation. La visite sera suivie d’un concert gratuit d’Hervé Samb à 11h30 au parc de la Burelière. Et après ? A 14h : ouverture du Dédale des Cimes avec accès au Parcabout en toute liberté (filets dans les arbres) et possibilité d’initiation à la grimpe d’arbre.

Réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme de l'Anjou bleu – 8€/pers pour un accès au parcabout / 10€ initiation grimpe d'arbre – paiement sur place.

