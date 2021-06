Les Hauts-d'Anjou Les Hauts-d'Anjou Les Hauts-d'Anjou, Maine-et-Loire SAVEURS JAZZ EN BALADE – QUAND ON SE PROMÈNE AUX BORDS DE L’EAU Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Les Hauts-d’Anjou Exceptionnellement, le musée vous ouvre ses portes. Après la visite, la rivière n’aura plus de secret pour vous. Une escapade sur l’eau, sans se mouiller vous attend !

Dans le cadre du Saveurs Jazz en balade, l'animation « Quand on se promène aux bords de l'eau », avec la maison de la rivière, le samedi 10 juillet.

Jauge limitée – Uniquement sur réservation. La visite sera suivie d’un concert gratuit d’Hawaiian Pistoleros à 11h30 devant la maison de la rivière. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

