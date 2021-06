SAVEURS JAZZ EN BALADE – LA CHÈVRE DANS TOUS SES ÉTATS Segré-en-Anjou Bleu, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Segré-en-Anjou Bleu.

SAVEURS JAZZ EN BALADE – LA CHÈVRE DANS TOUS SES ÉTATS 2021-07-08 – 2021-07-08 Le Bourg d’Iré 3 rue Paul Guienne

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Segré-en-Anjou Bleu

Prenez un cuisinier (Johnny Dubest) et un producteur (David Léridon – Le Glatiné à Nyoiseau) amoureux de ses produits, vous obtiendrez une matinée pleine de saveurs !

Vous découvrirez comment, en deux coups de cuillère à pot, on peut jouer avec un délicieux fromage de chèvre et le transformer. Miam !

Jauge limitée – Uniquement sur réservation.

La visite sera suivie d’un concert gratuit de Superpocket à 11h30 au plan d’eau du Bourg d’Iré.

Et après ?

Soyez gourmand et réservez votre repas 100% maison du jeudi midi ! Sur réservation (avant le mardi 6 juillet) auprès des Toques de Papa au 06 24 51 80 74.

A 14h : Un moment convivial et gourmand en perspective ! Rendez-vous pour un atelier culinaire « Apéro autour du chèvre » chez les Toques de Papa. Réservation auprès de l’office de tourisme – 20€/pers. – Paiement sur place.

Dans le cadre du Saveurs Jazz en balade, la chèvre dans tous ses états, avec Les Toques de Papa et en compagnie d’un producteur, le jeudi 8 juillet.

Dans le cadre du Saveurs Jazz en balade, la chèvre dans tous ses états, avec Les Toques de Papa et en compagnie d’un producteur, le jeudi 8 juillet.

Prenez un cuisinier (Johnny Dubest) et un producteur (David Léridon – Le Glatiné à Nyoiseau) amoureux de ses produits, vous obtiendrez une matinée pleine de saveurs !

Vous découvrirez comment, en deux coups de cuillère à pot, on peut jouer avec un délicieux fromage de chèvre et le transformer. Miam !

Jauge limitée – Uniquement sur réservation.

La visite sera suivie d’un concert gratuit de Superpocket à 11h30 au plan d’eau du Bourg d’Iré.

Et après ?

Soyez gourmand et réservez votre repas 100% maison du jeudi midi ! Sur réservation (avant le mardi 6 juillet) auprès des Toques de Papa au 06 24 51 80 74.

A 14h : Un moment convivial et gourmand en perspective ! Rendez-vous pour un atelier culinaire « Apéro autour du chèvre » chez les Toques de Papa. Réservation auprès de l’office de tourisme – 20€/pers. – Paiement sur place.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par