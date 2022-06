SAVEURS JAZZ EN BALADE – FLÂNERIE BUCOLIQUE ET SAVOUREUSE EN BORD DE SARTHE Juvardeil Juvardeil Catégories d’évènement: Juvardeil

Maine-et-Loire

SAVEURS JAZZ EN BALADE – FLÂNERIE BUCOLIQUE ET SAVOUREUSE EN BORD DE SARTHE
Juvardeil, 7 juillet 2022

Chez Court-Circuit Juvardeil Maine-et-Loire

2022-07-07 – 2022-07-07 Juvardeil

Situé en bord de Sarthe, Court-Circuit est un lieu « multiservice » (bar, épicerie, restaurant) mais aussi et surtout, un véritable lieu de vie. Les 3 associés ont à coeur de valoriser les bons produits des alentours. La matinée débutera par une découverte de la faune et de la flore des Basses Vallées Angevines. Suivront ensuite une présentation du lion ainsi qu'une dégustation de produits locaux. La visite sera suivie d'un concert à 11h30 de Vincent Dupas et Manuel Adnot. (repli sur place en cas de pluie)

Dans le cadre du Saveurs Jazz en balade, profitez d'une flânerie bucolique et savoureuse en bord de Sarthe, le jeudi 7 juillet 2022 à 10h.

