Challain-la-Potherie Challain-la-Potherie Challain-la-Potherie, Maine-et-Loire SAVEURS JAZZ EN BALADE – FLÂNERIE AU JARDIN Challain-la-Potherie Challain-la-Potherie Catégories d’évènement: Challain-la-Potherie

Maine-et-Loire

SAVEURS JAZZ EN BALADE – FLÂNERIE AU JARDIN Challain-la-Potherie, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Challain-la-Potherie. SAVEURS JAZZ EN BALADE – FLÂNERIE AU JARDIN 2021-07-11 10:00:00 – 2021-07-11 Mon savoureux Jardin La molière

Challain-la-Potherie Maine-et-Loire Challain-la-Potherie Un jardin aux milles espèces où chacune évolue à son rythme. Un havre de paix pour la biodiversité.

Jauge limitée – Uniquement sur réservation. La visite sera suivie d’un concert gratuit de Sylvain Romano et François Théberge à 11h30 au potager du Chateau de Challain-la-potherie. Et après ? A 14h : Prolongez cette savoureuse entrée en matière en participant à un atelier « cueillette d’orties et cuisine de cookies aux orties ». Un moment de partage à savourer chez Mon Savoureux Jardin.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de l’Anjou bleu – 10€/pers. Paiement sur place, à partir de 10 ans. Dans le cadre du Saveurs Jazz en balade, l’animation « Flânerie au jardin », avec Mon Savoureux Jardin, le dimanche 11 juillet. Dans le cadre du Saveurs Jazz en balade, l’animation « Flânerie au jardin », avec Mon Savoureux Jardin, le dimanche 11 juillet. Un jardin aux milles espèces où chacune évolue à son rythme. Un havre de paix pour la biodiversité.

Jauge limitée – Uniquement sur réservation. La visite sera suivie d’un concert gratuit de Sylvain Romano et François Théberge à 11h30 au potager du Chateau de Challain-la-potherie. Et après ? A 14h : Prolongez cette savoureuse entrée en matière en participant à un atelier « cueillette d’orties et cuisine de cookies aux orties ». Un moment de partage à savourer chez Mon Savoureux Jardin.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de l’Anjou bleu – 10€/pers. Paiement sur place, à partir de 10 ans. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Challain-la-Potherie, Maine-et-Loire Autres Lieu Challain-la-Potherie Adresse Mon savoureux Jardin La molière Ville Challain-la-Potherie lieuville 47.60875#-1.03266