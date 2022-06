SAVEURS JAZZ EN BALADE – DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION DES PRODUITS DE LA FERME Saint-Augustin-des-Bois Saint-Augustin-des-Bois Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Augustin-des-Bois

SAVEURS JAZZ EN BALADE – DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION DES PRODUITS DE LA FERME Saint-Augustin-des-Bois, 8 juillet 2022, Saint-Augustin-des-Bois.

La ferme des Myrtilles, Lieu-dit Charbon blanc Saint-Augustin-des-Bois Maine-et-Loire

2022-07-08 – 2022-07-08 Saint-Augustin-des-Bois

Maine-et-Loire Saint-Augustin-des-Bois Cette jeune ferme maraîchère en agriculture biologique vous propose une déambulation et une découverte de son activité. Et pour finir en beauté, vous dégusterez ses produits tout juste cueillis. La visite sera suivie d’un concert de Sylvain et Thomas Boeuf à 11h30, au Clos des Roses (repli à la MCL en cas de pluie). Dans le cadre du Saveurs Jazz en balade, découvrez et dégustez les produits de la ferme des Myrtilles à Saint-Augustin-des-Bois, le vendredi 8 juillet 2022 à 10h. Cette jeune ferme maraîchère en agriculture biologique vous propose une déambulation et une découverte de son activité. Et pour finir en beauté, vous dégusterez ses produits tout juste cueillis. La visite sera suivie d’un concert de Sylvain et Thomas Boeuf à 11h30, au Clos des Roses (repli à la MCL en cas de pluie). Saint-Augustin-des-Bois

