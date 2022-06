SAVEURS JAZZ EN BALADE -DÉCOUVERTE COMMENTÉE DE LA CARRÉE ARDOISIÈRE Erdre-en-Anjou Erdre-en-Anjou Catégories d’évènement: Erdre-en-Anjou

Maine-et-Loire

SAVEURS JAZZ EN BALADE -DÉCOUVERTE COMMENTÉE DE LA CARRÉE ARDOISIÈRE Erdre-en-Anjou, 9 juillet 2022, Erdre-en-Anjou. SAVEURS JAZZ EN BALADE -DÉCOUVERTE COMMENTÉE DE LA CARRÉE ARDOISIÈRE

La Pouëze La carrée ardoisière Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire La carrée ardoisière La Pouëze

2022-07-09 – 2022-07-09

La carrée ardoisière La Pouëze

Erdre-en-Anjou

Maine-et-Loire Erdre-en-Anjou Laissez-vous guider à travers l’histoire minière du site et de son chevalement. Cerise sur le gâteau : une présentation et une dégustation de la pâtisserie locale, « clin d’oeil » au lieu, viendront clore la visite. La visite sera suivie par un concert de Stan Laferrière et Ellinoa à 11h30 (repli au Théâtre de l’Ardoise en cas de pluie). Dans le cadre du Saveurs Jazz en balade, découvrez la carrée ardoisière à La Pouëze le samedi 9 juillet à 10h. Laissez-vous guider à travers l’histoire minière du site et de son chevalement. Cerise sur le gâteau : une présentation et une dégustation de la pâtisserie locale, « clin d’oeil » au lieu, viendront clore la visite. La visite sera suivie par un concert de Stan Laferrière et Ellinoa à 11h30 (repli au Théâtre de l’Ardoise en cas de pluie). La carrée ardoisière La Pouëze Erdre-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Erdre-en-Anjou, Maine-et-Loire Other Lieu Erdre-en-Anjou Adresse Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire La carrée ardoisière La Pouëze Ville Erdre-en-Anjou lieuville La carrée ardoisière La Pouëze Erdre-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

SAVEURS JAZZ EN BALADE -DÉCOUVERTE COMMENTÉE DE LA CARRÉE ARDOISIÈRE Erdre-en-Anjou 2022-07-09 was last modified: by SAVEURS JAZZ EN BALADE -DÉCOUVERTE COMMENTÉE DE LA CARRÉE ARDOISIÈRE Erdre-en-Anjou Erdre-en-Anjou 9 juillet 2022 La Pouëze La carrée ardoisière Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire