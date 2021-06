Carbay Carbay Carbay, Maine-et-Loire SAVEURS JAZZ EN BALADE – C’EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE Carbay Carbay Catégories d’évènement: Carbay

Maine-et-Loire

SAVEURS JAZZ EN BALADE – C'EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE 2021-07-09 10:00:00 – 2021-07-09 Les jardins de Carbay Hills 8 rue du Lavoir
Carbay Maine-et-Loire

Carbay Maine-et-Loire Carbay Ce rendez-vous est une plongée dans le monde merveilleux des senteurs ! Lors de cette visite, menée par les propriétaires, un couple de passionnés, vous découvrez les fleurs et les plantes cultivées dans le jardin mais aussi les secrets de fabrication d’une huile essentielle.

Jauge limitée – Uniquement sur réservation. La visite sera suivie d’un concert gratuit de Louise Jallu à 11h30 au parc municipal de Carbay (repli dans l’église en cas de pluie). Et après ? A 14h : Prolongez le plaisir en participant à un atelier « création de votre parfum 100% naturel » aux jardins de Carbay Hills. Une immersion dans le monde des senteurs qui vous permettra de créer votre propre parfum avec lequel vous repartirez. Tarif 35€/pers. – Paiement sur place – A partir de 12 ans. Durée 2h30.

Détails Catégories d’évènement: Carbay, Maine-et-Loire Autres Lieu Carbay Adresse Les jardins de Carbay Hills 8 rue du Lavoir Ville Carbay lieuville 47.7309#-1.21925