Hérault EUR 3 Démonstrations de cavage, master-class sur les accords mets-truffe, vente de truffes et d’assiettes gourmandes truffées, dégustations de vins et produits locaux de saison (en présence des producteurs). La boutique de la Maison des Vins du Languedoc sera exceptionnellement ouverte (plus de 700 références des toutes les appellations régionales)

Repas gastronomique autour de la truffe en option, sur réservation. Entrée libre (dégustation de vin : 3€/verre).

Démonstrations de cavage, master-class sur les accords mets-truffe, vente de truffes et d'assiettes gourmandes truffées, dégustations de vins et produits locaux de saison (en présence des producteurs).

