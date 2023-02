Saveurs et terroirs Ferrette Ferrette Catégories d’Évènement: Ferrette

Haut-Rhin

Saveurs et terroirs, 1 avril 2023, Ferrette Ferrette. Saveurs et terroirs 1 place de la Halle aux Blés Ferrette Haut-Rhin

2023-04-01 – 2023-04-01 Ferrette

Haut-Rhin Ferrette EUR Dégustation mets & vins

Restauration sur place

Bar à vins & crémant

Bar à bière & boissons sans alcool

Animation musicale assurée par Jacky et sa batterie électronique Dégustations, restauration, animation musicale +33 3 89 40 40 01 Ferrette

dernière mise à jour : 2023-02-09

