Saveurs et secrets de Loire Montlouis-sur-Loire, 21 juillet 2022

Saveurs et secrets de Loire Montlouis-sur-Loire

2022-07-21 – 2022-07-21

Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Pour les passionnés de nature et de gastronomie, l’Office de tourisme de Montlouis-Vouvray et la Maison de la Loire 37 proposent quatre balades commentées insolites pour découvrir les richesses du paysage ligérien. Des bords de Loire aux caves à vins troglodytiques, les balades « Saveurs et Secrets de Loire » dévoilent au grand public les curiosités naturelles, historiques et patrimoniales de Montlouis-sur-Loire. Les visiteurs partent sur les bords de Loire à la découverte de la faune et de la flore. Une découverte enrichissante grâce aux commentaires d’un spécialiste : l’animateur de la Maison de la Loire. Le parcours se termine « naturellement » au pied du coteau dans une cave à vin troglodytique. Là, une autre découverte attend les visiteurs, celle des vins de Montlouis.

Sortie découverte de la faune et de la flore ligériennes. Dégustation de spécialités régionales et viticoles.

+33 2 47 45 85 10

Montlouis-sur-Loire

