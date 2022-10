Saveurs du gourmandes Bouchet Bouchet Catégories d’évènement: Bouchet

Drme

Saveurs du gourmandes Bouchet, 15 octobre 2022, Bouchet. Saveurs du gourmandes

Place de l’Abbaye Bouchet Drme

2022-10-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-15 14:00:00 14:00:00 Bouchet

Drme Dégustation de produits locaux et animations pour les enfants. Organisées par la Mairie et le sou des écoles. Tirage au sort de la tombola à 12h. contact@mairie-bouchet.com +33 4 75 04 80 11 http://www.mairie-bouchet.fr/ Bouchet

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bouchet, Drme Autres Lieu Bouchet Adresse Place de l'Abbaye Bouchet Drme Ville Bouchet lieuville Bouchet Departement Drme

Bouchet Bouchet Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouchet/

Saveurs du gourmandes Bouchet 2022-10-15 was last modified: by Saveurs du gourmandes Bouchet Bouchet 15 octobre 2022 Bouchet Drme Place de l'Abbaye Bouchet Drme

Bouchet Drme