SAVEURS D’ITALIE Opéra de Massy, 8 octobre 2021-8 octobre 2021, Massy.

SAVEURS D’ITALIE

Opéra de Massy, le vendredi 8 octobre à 20:00

Le second concerto pour violon de Nicolo Paganini, créé au printemps 1827, demeure aujourd’hui un symbole de virtuosité, et doit certainement sa célébrité à son thème principal, La Campanella. C’est la jeune et talentueuse Raphaëlle Moreau, étoile montante du violon français, qui nous livrera cette œuvre redoutable, qui étonne par l’élégance de ses mélodies et la technicité spectaculaire de ses pages.Felix Mendelssohn séjourna à Rome dans les années 1830, et puisa son inspiration dans les fêtes du carnaval romain. Nulle surprise que cette Symphonie ait rencontré un franc succès depuis sa création. De son premier mouvement aux rythmes haletants à son célèbre Saltarello final (plus proche en réalité de la Tarentelle napolitaine), en passant par la ballade et les mélodies centrales, cette symphonie en tous points équilibrée, colorée et puissante, et confirme l’excellence musicale et symphonique de son auteur, alors âgé de seulement 24 ans.

Tarifs: de 14€ à 30€

Un voyage en Italie, sur les traces de deux génies du XIXe siècle.

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T22:00:00