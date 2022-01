Saveurs de Viarme Place Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Saveurs de Viarme Place Viarme, 10 septembre 2022, Nantes.

Horaire : 09:00 19:00

Gratuit : oui Salon des viticulteurs et producteurs de terroirs – les 10 et 11 septembre 2022.Dégustation et vente des meilleurs produits, dans une ambiance de fête et de convivialité. Délices, saveurs, arômes, gourmandises, douceurs… à partager lors de cet événement toujours très attendu des connaisseurs… Place Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

