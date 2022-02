Saveurs de tous genres Autre lieu, 3 mars 2022, Genève.

On les dit bons-vivants, grandes-gueules, parfois rustres ou machos : les cuivres n’ont pas toujours eu bonne réputation dans le milieu musical et sont longtemps restés un bastion quasi exclusivement masculin. Alors quoi : les femmes n’auraient pas la force nécessaire pour souffler dans un tuba ou un trombone ? Jouer de la trompette ou du cor ne serait qu’une affaire de puissance ? À contrario, un homme ne serait-il pas capable d’une interprétation fine et délicate ? Le Geneva Brass vous propose de faire voler ces vieux clichés en éclat en invitant pour son quatrième concert de saison le quintette Wonderbrass, dont la création en 2020 à Genève n’est pas passée inaperçue dans les médias (France Musique, heidi.news). C’est que ces cinq jeunes musiciennes de talent sont bien déterminées à défendre la cause des femmes dans le monde de la musique ! Tour à tour, puis en grand ensemble de cuivres, les deux quintettes bousculeront les à priori en interprétant des pièces de compositrices qui ont écrit pour les cuivres, en mettant en valeur un.e soliste d’un quintette accompagné par les musicien.ne.s de l’autre, avec un zeste de douceur masculine par-ci ou des notes plus piquantes et féminines par-là, et en montrant que homme ou femme, tout un chacun peut s’exprimer de mille façons avec ces instruments de cuivres qui ne sont pas dévolus uniquement à la fanfare ! Un concert à découvrir pendant la pause de midi, en partenariat avec Musique à Midi. Informations et Billetterie : [https://genevabrass.ch/20-ans-du-quintet/geneva-brass-meets-wonderbrass/](https://genevabrass.ch/20-ans-du-quintet/geneva-brass-meets-wonderbrass/)

CHF 15.-

