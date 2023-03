Visite guidée : Au temps des chevaliers ! Saverne Catégories d’Évènement: 67700

Saverne

Visite guidée : Au temps des chevaliers !, 1 mai 2023, Saverne

2023-05-01 15:30:00

67700 . Venez découvrir le Château du Haut-Barr grâce à cette visite guidée proposée par l’Office de Tourisme du Pays de Saverne ! Rdv le lundi 1er mai à 15 h 30 au Château. Sur inscription. +33 3 88 91 80 47 Saverne

