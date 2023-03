Le musée des tout petits, conte et musique Saverne Catégories d’Évènement: 67700

Saverne

Le musée des tout petits, conte et musique, 12 avril 2023, Saverne . Le musée des tout petits, conte et musique EUR Saverne 67700

2023-04-12 10:30:00 – 2023-04-12 Saverne

67700 . EUR « Au cœur de l’Afrique » : entre conte et musique, venez écouter les histoires de Kam, notre petit aventurier ! Pour les enfants de 3 à 5 ans. +33 3 88 71 63 95 Saverne

dernière mise à jour : 2023-03-18 par

Détails Catégories d’Évènement: 67700, Saverne Autres Lieu Saverne Adresse Saverne 67700 Ville Saverne Departement 67700 Tarif EUR Lieu Ville Saverne

Saverne Saverne 67700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saverne /

Le musée des tout petits, conte et musique 2023-04-12 was last modified: by Le musée des tout petits, conte et musique Saverne 12 avril 2023 67700 saverne Saverne, 67700

Saverne 67700