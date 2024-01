Théâtre : Fraweländle Saverne, mardi 13 février 2024.

Théâtre : Fraweländle Saverne Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:30:00

fin : 2024-02-13

Elles sont cinq femmes alsaciennes, toutes ont vécu et traversé la guerre, l’amour, le monde du travail, l’industrialisation d’après-guerre, les débuts de la société de consommation, les évolutions de leurs familles. Sur scène leurs récits se croisent, leur chant, leurs souffles se réveillent au son providentiel de l’accordéon.

Marie, Odette, Louise, Simone et Rose ont du vécu, du haut de leurs quatre-vingt-dix ans passés ! Leurs paroles s’entrelacent et se répondent pour devenir au fil du spectacle le souffle d’un seul cœur : celui de la femme alsacienne, chaleureuse et rugueuse, sauvage et rigoureuse, enfantine aussi, avide de musique et de chansons pour transcender ses peurs et sa mélancolie dans un monde qui la perd peu à peu.

Fraweländle a été conçu à partir de la collecte de paroles d’habitantes de Saverne et ses alentours. Chacun y reconnaîtra avec émoi, dans la simplicité des mots entendus, les enjeux très actuels de l’évolution de notre société et de nos existences.

EUR.

Château des Rohan

Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est contact@espace-rohan.org



L’événement Théâtre : Fraweländle Saverne a été mis à jour le 2024-01-10 par Office de tourisme de Saverne et sa région