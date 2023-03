FORUM LUDIQUE Savenay Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique . Découvrez le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) de façon ludique le samedi 1er avril !

Au programme : mur d’expression, puzzle géant, visite guidée futuriste, quizz, jeux de construction

Ouvert à tous, petits et grands

Gratuit +33 2 28 01 60 16 http://www.plui.estuaire-sillon.fr/ Savenay

