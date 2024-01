LES 24 HEURES DU JEU Savenay, vendredi 26 janvier 2024.

LES 24 HEURES DU JEU Savenay Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:00:00

fin : 2024-01-26 01:00:00

Les 24 heures du jeu font leur retour à Savenay !

Vendredi 26 et samedi 27 janvier, les défis de jeu sont proposés dans 5 pôles de la commune le pôle vert à la maison de l’enfance, au Bocal et à la halte-garderie Les lutins du Sillon; le pôle bleu au complexe polyvalent; le pôle rose à la ludothèque Interlude; le pôle orange aux halles et à l’espace Paul Greslé, et le pôle violet à Ciné Nova.

Tournoi de baby-foot, jeux surdimensionnés, jeux de société, jeux traditionnels bretons, échecs, jeux vidéo, puzzles géants, courses de modélisme auto, etc.

Inscription à l’Escape Game l’esprit du Bocal au 06 26 71 09 62 (5 créneaux le vendredi et le samedi soir).

.

Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire coordination@aljsavenay.fr



