Savel – Apéro-concert de 19h / Bouche d’Air Pannonica (Salle) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Savel – Apéro-concert de 19h / Bouche d’Air Pannonica (Salle), 1 mars 2022, Nantes. 2022-03-01 En préambule au concert de Relire Aragon à la salle Paul Fort.

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. En préambule au concert de Relire Aragon à la salle Paul Fort. Concert. Après plusieurs années de cavale musicale et de compositions pour moults projets artistiques, l’auteur-compositeur-interprète Yann Savel renoue avec la chanson “pour lui-même” avec son style, ses textes et son timbre de voix reconnaissable entre tous.Pour ce concert, il présentera un florilège de chansons issues de ses 4 albums et 2 derniers EP sortis en 2021/2022.En duo, il sera accompagné par le brillant Ben Bridgen à l’orgue et à la basse. Attention : le Pannonica n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant. Pannonica (Salle) adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pannonica (Salle) Adresse 9 Rue Basse Porte Ville Nantes lieuville Pannonica (Salle) Nantes Departement Loire-Atlantique

Pannonica (Salle) Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Savel – Apéro-concert de 19h / Bouche d’Air Pannonica (Salle) 2022-03-01 was last modified: by Savel – Apéro-concert de 19h / Bouche d’Air Pannonica (Salle) Pannonica (Salle) 1 mars 2022 Nantes Pannonica (Salle) Nantes

Nantes Loire-Atlantique