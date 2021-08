Paris Paris Event Center Paris SAVE THE DATE – SALON JEUNES D’AVENIRS Paris Event Center Paris Catégorie d’évènement: Paris

SAVE THE DATE – SALON JEUNES D’AVENIRS ————————————– ### 14 ET 15 SEPTEMBRE de 9h à 18h ### Au Paris Event Center 20 avenue de la Porte de la Vilette 75019 Paris Grandes entreprises, CFA, organismes de formation, services publics de l’Emploi et associations seront fortement mobilisés afin de guider les personnes de 16 à 30 ans en fonction de leur projet, tout particulièrement celles issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le support de présentation est en pièce-jointe. Les jeunes peuvent s’inscrire dès maintenant à l’événement via le lien suivant : ?[**INSCRIPTION**](https://f.aefinfo.fr/index.php/126253)? AEF nous a informé que les offres seraient disponibles en ligne à partir du 23 août prochain sur le site dédié : [**Île-de-France – Salon Jeunes d’Avenirs.**](https://jeunesdavenirs.fr/salon/ile-de-france/) L’apprentissage occupera également une place particulière lors de cet événement. AEF recommande vivement de constituer des groupes de jeunes qui seront pris en charge sur place. Afin d’assurer un accueil optimal de ces groupes, veuillez prendre attache avec Anna MAZELIER : [**[Anna.mazelier@aefinfo.fr](Anna.mazelier@aefinfo.fr)**](Anna.mazelier@aefinfo.fr) Afin que cet événement puisse profiter au maximum aux jeunes que vous accompagnez, nous vous invitons à les préparer en amont à l’exercice de l’entretien et dans la rédaction de leurs CV. ?Attention le pass sanitaire sera obligatoire.

