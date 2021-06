Lille ilot pepiniere Lille, Nord Save the date Pépinière ilot pepiniere Lille Catégories d’évènement: Lille

Adossé au cimetière de l’Est, le site de la «Pépinière» se trouve à proximité immédiate du centre d’affaires international Euralille et du centre-ville lillois. La SPL Euralille organise le samedi 03 juillet 2021 de 09h00 à 11h30 aux abords de la nouvelle pelouse : -des rencontres et animations récréatives nature. -de rencontrer les acteurs du projet.

gratuit

Rencontres et animations récréatives nature aux abords de la nouvelle pelouse. ilot pepiniere rue du faubourg de Roubaix 59000 Lille Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T11:30:00

