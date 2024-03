Save the Date : Café des entrepreneurs « Budget pro et perso » LAB01 Ambérieu-en-Bugey, mardi 24 septembre 2024.

Save the Date : Café des entrepreneurs « Budget pro et perso » Le LAB01 vous prépare un Café des entrepreneurs « Budget pro et perso » Mardi 24 septembre, 09h00 LAB01

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-24T09:00:00+02:00 – 2024-09-24T10:30:00+02:00

Fin : 2024-09-24T09:00:00+02:00 – 2024-09-24T10:30:00+02:00

☕ Le LAB01 vous prépare Café des entrepreneurs « Budget pro et perso »

️‍♂️ Curieux des détails ? Notre équipe travaille encore sur l’organisation de l’événement et le programme.

Vous êtes intéressé par cet événement ?

Envoyez un e-mail à anais@lab01.fr pour recevoir tous les détails du programme une fois qu’ils seront prêts !

LAB01 48 rue gustave Noblemaire 01500 Ambérieu en bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « anais@lab01.fr »}]