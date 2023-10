Fête des lumières Savasse, 9 décembre 2023, Savasse.

Savasse,Drôme

Mon petit papa Noël, j’espère que tu vas bien. J’ai été sage cette année et je t’écris pour te dire que cette année le comité des fêtes nous organise une belle fête. Nous pourrons jouer ensemble afin de découvrir l’énigme du « Voleur de Lumières « ..

Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



My little Santa Claus, I hope you’re well. I’ve been good this year, and I’m writing to tell you that this year the Comité des fêtes is organizing a wonderful party for us. We’ll be able to play together and discover the riddle of the « Thief of Lights ».

Querido Papá Noel, espero que estés bien. Este año me he portado bien y te escribo para contarte que este año la comisión de festejos nos organiza una gran fiesta. Podremos jugar juntos y descubrir el enigma del « Ladrón de Luces ».

Mein kleiner Weihnachtspapa, ich hoffe, es geht dir gut. Ich war dieses Jahr brav und ich schreibe dir, um dir zu sagen, dass das Festkomitee dieses Jahr ein schönes Fest für uns organisiert. Wir können zusammen spielen, um das Rätsel des « Lichterdiebs » zu lösen.

