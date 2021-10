Sava Sekulić – Le pouvoir de la vision Centre culturel de Serbie, 16 octobre 2021, Paris.

Sava Sekulić – Le pouvoir de la vision

du samedi 16 octobre au vendredi 19 novembre à Centre culturel de Serbie

Un autodidacte authentique, devançait de loin son temps par la force de son originalité et par la ténacité de son instinct artistique. Il figure aujourd’hui parmi les classiques les plus connus de l’art non conventionnel à l’échelle mondiale, qui a émergé en dehors des courants majeurs de l’art académique et professionnel reconnu. Son œuvre artistique unique dans son genre, toute singulière, le distingue comme un créateur tout particulier dans le cadre de l’art naïf et marginal, mais aussi dans le l’art moderne en général. Bien que l’artiste ait en quelque sorte défini lui-même sa place en ajoutant à son nom le pseudonyme autodidacte son œuvre a été définie en même temps dans le cadre d’une fourche allant de l’expression artistique d’autodidacte et de l’art naïf, fondée sur les valeurs traditionnelles, à une liberté illimité de l’art brut et de l’art d’outsiders.

Entrée libre !

Exposition de peintures du classique mondial Sava Sekulić (1902-1989) de la collection du Musée d’art naïf et marginal, Jagodina, Serbie.

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint Martin, 75004 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T11:30:00 2021-10-16T19:30:00;2021-10-19T11:30:00 2021-10-19T19:30:00;2021-10-20T11:30:00 2021-10-20T19:30:00;2021-10-21T11:30:00 2021-10-21T19:30:00;2021-10-22T11:30:00 2021-10-22T19:30:00;2021-10-23T11:30:00 2021-10-23T19:30:00;2021-10-26T11:30:00 2021-10-26T19:30:00;2021-10-27T11:30:00 2021-10-27T19:30:00;2021-10-28T11:30:00 2021-10-28T19:30:00;2021-10-29T11:30:00 2021-10-29T19:30:00;2021-10-30T11:30:00 2021-10-30T19:30:00;2021-11-02T11:30:00 2021-11-02T19:30:00;2021-11-03T11:30:00 2021-11-03T19:30:00;2021-11-04T11:30:00 2021-11-04T19:30:00;2021-11-05T11:30:00 2021-11-05T19:30:00;2021-11-06T11:30:00 2021-11-06T19:30:00;2021-11-09T11:30:00 2021-11-09T19:30:00;2021-11-10T11:30:00 2021-11-10T19:30:00;2021-11-11T11:30:00 2021-11-11T19:30:00;2021-11-12T11:30:00 2021-11-12T19:30:00;2021-11-13T11:30:00 2021-11-13T19:30:00;2021-11-16T11:30:00 2021-11-16T19:30:00;2021-11-17T11:30:00 2021-11-17T19:30:00;2021-11-18T11:30:00 2021-11-18T19:30:00;2021-11-19T11:30:00 2021-11-19T19:30:00