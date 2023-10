Villes et Villages de la Reprise Artisanale – Deux-Sèvres – jeudi 7 décembre 2023 – Sauzé-Vaussais accès libre sur inscription. Sauzé-vaussais Sauzé, 7 décembre 2023, Sauzé.

Villes et Villages de la Reprise Artisanale – Deux-Sèvres – jeudi 7 décembre 2023 – Sauzé-Vaussais accès libre sur inscription. Jeudi 7 décembre, 09h30 Sauzé-vaussais Sur inscription www.cma-niort.fr

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine Deux-Sèvres et la Communauté de Communes Mellois en Poitou vous convient à l’évènement Villes et Villages de la Reprise Artisanale le jeudi 7 décembre 2023 à Sauzé-Vaussais.

La transmission et la reprise d’entreprises artisanales jouent un rôle de premier plan dans le maintien et le développement du tissu économique local. Afin de soutenir cette dynamique, la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) Nouvelle-Aquitaine organise chaque année l’opération « Villes & Villages de la Reprise », durant le « Mois de la Transmission-Reprise » porté par la Région Nouvelle-Aquitaine.

L’objectif de cette initiative est de valoriser les collectivités locales qui œuvrent en faveur de la transmission et de la reprise d’entreprises artisanales. Elle permet également de communiquer sur les aides financières et les dispositifs d’accompagnement dont peuvent bénéficier cédants et repreneurs potentiels.

Cet évènement sera l’occasion d’échanger avec les élus et les entrepreneurs présents, afin d’évoquer avec eux le rôle essentiel de la transmission et de la reprise des entreprises artisanales dans le maintien du tissu économique local.

Visites d’entreprises et témoignages de repreneurs et de cédants des communes de Sauzé Vaussais et Limalonges.

Sauzé-vaussais 79190 Sauzé-vaussais Sauzé 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « 79-cma-entreprise@cma-nouvelleaquitaine.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 77 22 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T09:30:00+01:00 – 2023-12-07T13:00:00+01:00

transmission reprise

CMA Nouvelle-Aquitaine