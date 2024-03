Sauvons les paquerettes Rouziers-de-Touraine, samedi 23 mars 2024.

Sauvons les paquerettes Rouziers-de-Touraine Indre-et-Loire

Collectionneurs de mauvaises graines et d’herbes folles, les membres de Pelouse Secours dévoilent leur méthode, pour une mission sauvetage en chansons. Sous les pavés la plage , et sous le béton les fleurs sauvages.

DE 3 À 8 ANS

Collectionneurs de mauvaises graines et d’herbes folles, les membres de Pelouse Secours dévoilent leur méthode, pour une mission sauvetage en chansons. Sous les pavés la plage , et sous le béton les fleurs sauvages. Un hommage à l’enfance, à celles et ceux qui poussent tout droit, qui ne poussent pas ou poussent de travers.

Madeline Ardouin (voix, violon, ukulélé) et Rémi Bénard (voix, guitare) proposent leur répertoire original: des chansons en français, aux douces influences folk et pop.

Ecriture: Madeline Ardouin

Arrangement Interprètation: Rémi Bénard / Madeline Ardouin

Décors: Jean-Sébastien Charret / Gaël Leray / Guillaume Desnoulet / Madeline Ardouin

Mise en scène: Maud Béraudy

Création lumière: Guillaume Desnoulet/ Cyril Lepage .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 17:00:00

fin : 2024-03-23

Rouziers-de-Touraine 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Sauvons les paquerettes Rouziers-de-Touraine a été mis à jour le 2024-03-05 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan