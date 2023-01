Sauvons les Pâquerettes Monts Monts Monts Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Monts

Sauvons les Pâquerettes Monts, 14 février 2023, Monts

2023-02-14 15:00:00

Indre-et-Loire Monts Collectionneurs de mauvaises graines, d’herbes folles, de cancres, de rêveurs et d’histoires incongrues, les membres de Pelouse Secours invitent les curieux à cueillir ces espèces sauvages et indomptables en musique. Tout le monde embarque pour la même mission : celle de nous permettre d’étudier comment mieux pousser sur la Terre. Collectionneurs de mauvaises graines, d’herbes folles, de cancres, de rêveurs et d’histoires incongrues, les membres de Pelouse Secours invitent les curieux à cueillir ces espèces sauvages et indomptables en musique. culture@monts.fr https://monts.fr/fr/rb/522810/sauvons-les-paquerettes paquerette_(c) Communication Notre Dame D’Oé

