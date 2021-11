Paris Mémorial de la Shoah île de France, Paris Sauvons les enfants ! Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 28 novembre 2021

Dans le cadre du Mois du Film Documentaire projection en avant-première “Sauvons les enfants !” de Catherine Bernstein et Grégory Célerse 52 min, Kuiv Productions, France Télévisions, Histoire TV, 2021. Le 11 septembre 1942, près de 600 Juifs du nord de la France sont raflés et réunis dans une gare de triage de Lille. Vingt-cinq cheminots mais aussi des habitants du quartier, des épouses et des amis, des employées de maison et des infirmières vont, à leurs risques et périls, contourner l’étroite surveillance des Allemands pour, petit à petit, faire sortir de la gare de Fives, puis mettre en sûreté une quarantaine de personnes arrêtées, dont la plupart sont des enfants. Cet épisode est méconnu. Il s’agit pourtant de l’un des plus grands sauvetages de Juifs en partance pour Auschwitz réalisé en Europe. En présence de la réalisatrice, de Grégory Célerse, co-auteur du film et Rudy Rigaut, historien Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Spectacles -> Projection Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier Paris 75004

Mémorial de la Shoah

