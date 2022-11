Sauvons le Père Noël ! Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Sauvons le Père Noël ! Lesneven, 18 décembre 2022, Lesneven. Sauvons le Père Noël !

Place Le Flo Lesneven Finistère

2022-12-18 18:00:00 – 2022-12-18 18:30:00 Lesneven

Finistère Le Père Noël est en danger Place du Général Le Flo. Un incroyable dispositif de sauvetage est mis en place pour le secourir ! Lesneven

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lesneven Autres Lieu Lesneven Adresse Place Le Flo Lesneven Finistère Ville Lesneven lieuville Lesneven Departement Finistère

Lesneven Lesneven Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesneven/

Sauvons le Père Noël ! Lesneven 2022-12-18 was last modified: by Sauvons le Père Noël ! Lesneven Lesneven 18 décembre 2022 Finistre Lesneven Place Le Flo Lesneven Finistère

Lesneven Finistère